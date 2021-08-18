شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة عفاف مصطفى تطمئن جمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية وتطلب منه الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الفنانة عفاف مصطفى، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعى على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونشرت مجموعه من الصور عبر فيس بوك توضح حالتها الصحية.

وعلقت على الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصى على فيس بوك:" أجريت عمليه جراحيه دقيقه أمس.. وتمت بنجاح..الصور قبل إجراء العمليه .. لا ينقصني سوي دعواتكم الطيبه لي بتمام الشفاء".



الفنانة عفاف مصطفى

يذكر أن أخر الأعمال التى قدمتها الفنانة عفاف مصطفي هو مسلسل "الفتوة"، وشاركت فى بطولته بجانب ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر وعدد أخر من الفنانين ومن إخراج حسين المنباوى.



الفنانة عفاف مصطفى

وحرص عدد من متابعين الفنانة عفاف مصطفي على فيس بوك على الاطمئنان علي صحتها متمنين لها الشفاء من خلال تعليقات على المنشور، حيث علق حساب باسم أحمد فاروق: "حبيبتى مليون سلامة عليكى شفاكى الله وعفاكى من كل مرض".



عفاف مصطفى

وفى حالة أخرى، أعلنت الإعلامية ندى رحمي، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :"شكرا لكل اللي سأل ماما حجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم".

وقالت ندى رحمي فى بوست أخر لها :"من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان… أمي قلبها تعبان من زمان.. من قيمة ساعة اتعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد .. ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي.. إحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة ".