شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يحيى حفلاً غنائيًا غدا فى الأوبرا احتفالا بذكرى ميلاد محمد فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى، حيث تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى حفلا فى الثامنة مساء غدا الخميس على مسرح النافورة.

يحيى الفاصل الثانى، النجم محمد الحلو ويتغنى بباقة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل منها "حبيبى وعينيا، أى والله أى والله، تعب الهوى قلبى، تملى في قلبى يا حبيبى، طير بينا يا قلبى، مال القمر ماله، يا جارحه القلب بعيونك، شحات الغرام".

أما الفاصل الأول يضم أعمال راح توحشينى، ويلك ويلك، مثلا مثلا، فين اللى شاغل بالي، قلبى بينادى عليكى، كل دقة فى قلبى، يا أعز من عينى أداء نجوم الأوبرا وليد حيدر، أجفان طه، أحمد عصام، أميرة سعيد.

المعروف أن محمد فوزى أحد أشهر المطربين والملحنين والممثلين والمنتجين الفنيين المصريين في القرن العشرين ، ولد فى28 أغسطس عام 1918، اتجه إلى الموسيقى والغناء منذ كان طالباًً بمدرسة طنطا الابتدائية ، تعلم أصول الموسيقى في ذلك الوقت على يد صديق والده وكان يصحبه للغناء في الموالد والليالي والأفراح ، التحق بعد حصوله على الشهادة الإعدادية بمعهد فؤاد الأول للموسيقى في القاهرة ، عمل في فرقة بديعة مصابني ثم فرقة فاطمة رشدي ثم الفرقة القومية للمسرح ، تقدم وهو في العشرين من عمره إلى امتحان الإذاعة كمطرب وملحن فتم رفضه كمطرب واعتمد كملحن ، قرر إحياء أعمال سيد درويش لينطلق منها إلى ألحانه وخلال ثلاث سنوات استطاع فوزي التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة الأربعينيات والخمسينيات ، وفى عام 1958 اسس فوزي اول شركة مصرية لانتاج الاسطوانات " مصرفون" والتى أنتجت اسطوانات لكبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ، توفى فى 20 أكتوبر 1966م تاركا رصيداً فنياً يصل الى اكثر من 400 أغنية إلى جانب 36 فيلم سينمائى .