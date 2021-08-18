بالصور- تفاصيل استعداد محمد رمضان لحفله بالساحل الشمالي وموقف النقابة‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع اقتراب موعد حفل الفنان محمد رمضان المقام في جولف بورتو مارينا، مساء الجمعة المقبل 20 أغسطس، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام لمنعه، ما مدى تأثير ذلك على استعدادت إقامة الحفل؟

منظم الحفل نبيل السويسي في تصريح لـ"الخليج 365"، تحدث عن تفاصيل الاستعداد للحفل، وقال :"الحمد لله الاستعدادت جارية بأفضل شكل، لتقديم حفل جماهيري ضخم على مستوى الشعبية التي يملكها الفنان محمد رمضان، ولم ولن يكون هناك أي تأثير لما يثار عن وجود بلاغ ما".

وأضاف:"الحفل يقام بعد الحصول على تصاريح رسمية موثقة وسليمة، وأستطيع التأكيد أن الفنان محمد رمضان هو صاحب أقوى حفل بالساحل، من ناحية الإعداد على مستوى الشو الإستعراضي والحضور الجماهيري المتوقع، ويضم فريق العمل تامر فوزي مصمم ومنفذ المسرح، وحامد عرفة إضاءة، وعماد نبيل هندسة صوتية، وتصميم ملابس الاستايلست بثينة، إلى جانب الفرقة الاستعراضية بقيادة مصمم الرقصات هادي عوضة، وشو محمود الشيخ".

السويسي تابع: "الحفل من إنتاج شركة المنتج أحمد مراد وتذكرتي، وتحت إشراف المنتج محمد محسن جابر وشركة مزيكا، بينما أتولى من خلال شركتي ميديا سكوب التنفيذ والتنظيم".

المايسترو محمد أبو اليزيد" وكيل نقابة المهن الموسيقية" في تصريح لـ"الخليج 365"، قال :"الشركة المنظمة تواصلت مع النقابة، وحصلت على التصريح الخاص به، علما بأن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية إحدى فروع اتحاد نقابات المهن الفنية، ويحكم النقابات الثلاث قانون واحد، وهو الذي يتيح له إقامة الحفل".

وتابع:" نقابة المهن الموسيقية منحت التصريح مع التوجيه بمراعاة الفنان الأداب العامة، ومراعاة ما يثير الجدل".

الفنان محمد رمضان يستعد لطرح كليب أغنية بعنوان "على الله"، ويظهر به بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.

الحفل يشهد عودة الفنان محمد رمضان لتقديم حفلات في مصر بعد عامين من الحفل الذي أقامه في 23 أغسطس 2019 بالساحل الشمالي.

و قسمت أسعار تذاكر حفل الفنان محمد رمضان في بورتو مارينا، إلى 3 فئات، وهي 200، و 750، و2000 جنيه مصري.