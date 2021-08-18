محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "على الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان محمد رمضان، اليوم، أحدث أغانيه "على الله"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب.

ونشر رمضان مقطع فيديو من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:"على يوتيوب دلؤتي أغنية على الله، تقدروا تتفضلوا ترقصوا".

جدير بالذكر أن محمد رمضان، يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 20 أغسطس الجاري، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

الحفل إنتاج شركة MR1 وأحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.