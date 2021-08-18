"اتحجزت بمستشفى الدقي".. تطورات الحالة الصحية للفنانة سحر عبد الحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المذيعة ندى رحمي عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة سحر عبد الحميد، بعد نقلها لأحد المستشفيات ودخولها الرعاية المركزة إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجأة، خلال الأيام الماضية.

وكتبت ندى منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" الحمدلله بفضل دعواتكم ماما بتتحسن، شكراً شكراً متشكره حقيقي، اللهم لك ألف حمد وألف شكر".

وأعلنت الإعلامية ندى رحمي عن تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى دخولها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت ندى رحمي عبر حسابها، الرسمي بموقع "فيسبوك": "شكرا لكل اللي سأل ماما اتحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم".