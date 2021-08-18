كارمن سليمان لـ"الخليج 365": "المسرح حاجة مرعبة".. وفخورة بوقوفي أمام الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت الفنانة كارمن سليمان، أن الوقوف على خشبة المسرح أمام الجمهور للغناء أمر مختلف تماما عن الوقوف للتمثيل في عرض غنائي استعراضي كبير مثل الذي تشارك فيه "ياما في الجراب يا حاوي"، وتم افتتاحه مساء الثلاثاء 17 أغسطس في مكتبة الأسكندرية.

وقالت في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "حاجة مختلفة تماما، تعودت على الوقوف والغناء، وهو أمر له متعة بالنسبة لي ولكنه سهل جدًا، لأني اعتدت كما قلت عليه، وأمارسه منذ سنوات طويلة، لكن هذه المرة مختلفة، لأنها تجربتي الثانية في التمثيل، والأولى على خشبة المسرح، حاجة مرعبة".

وأعربت كارمن عن حماسها الكبير للوقوف أمام الفنان يحيى الفخراني، خاصة وأنها أضاعت من يدها فرصة سابقة، وقررت أن تستفيد هذه المرة وتوافق على المشاركة في العرض، لافتة أن الفخراني ومخرج العرض مجدي الهواري قدما لها المساعدة لتحسين أداءها على خشبة المسرح، خاصة وأن الأداء في الدراما التليفزيونية يختلف عن السينما وبالطبع عن المسرح، كما أشارت إلى أن الفنان لبنى ونس، ساعدتها أيضا خاصة وأن بينهما مشهد أساسي، فكانتا تتدربان عليه كثيرا "كل الناس كانت خدومة جدا".

ورأت كارمن أن إجراء بروفات كثيرة قبل افتتاح العرض، يعد ميزة كبيرة في "كايرو شو"، رغم ما يسببه من تعب، موضحة "كلنا كنا مستفيدين من البروفات، وكل مرة نحاول نحسن أداءنا أكثر، ووقوفي مع دكتور يحيى حاجة كبيرة بالنسبة لي وفخورة بها جدًا".

انطلقت مساء أمس مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحيى الفخراني، على المسرح الكبير بمكتبة الأسكندرية بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، كأول عرض مسرحي جماهيري كبير ينطلق من الأسكندرية منذ سنوات طويلة، ويعود بعدها للانطلاق في القاهرة الأسبوع المقبل الخميس ٢٦ أغسطس.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.