19 أغسطس.. تامر حسني يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفلًا غنائيًا "لايف" في الساحل الشمالي يوم الثلاثاء المقبل 19 أغسطس الجاري.

ونشر تامر بوستر غنائي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وأعلن من خلاله موعد الحفل.

ومن ناحية أخرى يعُرض للفنان تامر حسني حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة ماجد الكدواني، حلا شيحة، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".