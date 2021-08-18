نجل ناصر سيف: العمل مع الفخراني شرف وبدأت خطواتي الأولى بعيدا عن والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الممثل الشاب نزار ناصر سيف، إن علاقته بكايرو شو، بدأت من خلال مشاركته في مسابقة "ورينا موهبتك"، التي أجرتها الشركة، واختاره المخرج مجدي الهواري، بعدها للمشاركة في عرض "هابي نيو يير" بطولة الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد عبدالرحمن، والفنان محمد أنور.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "وبعد ذلك اختارني المخرج مجدي الهواري، للعمل في (ياما في الجراب يا حاوي)، ومنحني دور جيد، أظهر في لوحة مع الفنان يحيى الفخراني والفنان شريف دسوقي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

وعن وقوفه أمام الفخراني، قال نزار نجل الفنان ناصر سيف "هيبة دكتور يحيى حاجة تانية خالص وهم، إني أشوفه وأقف معاه شرف ليا، والتمثيل معاه شرف أكبر، وهو جميل جدا ويضيف لي ويساهم في رفع امكانياتي".

وعن رأي والده الفنان ناصر سيف في دخوله عالم التمثيل، وكيف يساعده، أوضح "بابا على طول يساعدني، بس أنا مش حابب أدخل التمثيل عن طريقه، لأن ممكن ده يسبب مشاكل كتيرة، والجمهور يقول اني طالع عشان والدي بيساعدني، وعشان كده بدخل ورش ومسابقات، وباخد مراكز أولى، لكن هو كمان تاريخ كبير ويساعدني لما باخد رأيه أو في تحضير المشاهد، ويقترح عليا تفاصيل صغيرة ممكن تمر عليا لكن هو يلاحظها، وبشكره طبعا، حبيبي يا بابا".

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.