شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولي لصاحبة شخصية الأميرة ديانا في The Crown والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع hollywoodreporter عن الصور الأولي لشخصية الأميرة ديانا في الجزء الجديد من مسلسل الدراما الملكية " The Crown"، وبدت الممثلة إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا تشبهها كثيرا، كما نشرالموقع صورة دومينيك ويست الذي يقوم بدور الأميرتشارلز



الصور الاولي لصاحب شخصية الامير تشارلز في The Crown



الصور الاولي لصاحبة شخصية الاميرة ديانا في The Crown

ويظهر الثنائي في الصور الجديدة بعمق مذهل وفروق دقيقة، ويبدو الأمير تشارلز قلقًا أو نادمًا وغير واضح لأنه يحدق في الطريق على ما يبدو أنه ينظر الي أحد العقارات الريفية للعائلة المالكة

وتنضم للجزء الجديد كل من إليزابيث ديبيكي لتقديم دور الأميرة ديانا في مرحلة ما بعد الانفصال عن الأمير تشارلز الذي سيلعب دور دومينيك ويست، فيما تلعب إيميلدا ستونتون دور الملكة إليزابيث، وليزلي مانفيل تقدم شخصية الأميرة مارجريت.

بدأت أحداث مسلسل The Crown، مع تولي الملكة إليزابيث العرش بعد وفاة والدها المفاجيء وهي في سن صغيرة، وامتدت الأحداث منذ أواخر الأربعينيات، حتى وصلت الأحداث في الجزء الرابع إلى فترة الستينات والسبعينات مع عرض لأبرز الأحداث والتغيرات التاريخية التي شهدها العالم في ظل حكم الملكة.

سيتعمق الجزء الخامس في مرحلة أوائل التسعينات، وهي فترة مضطربة للغاية في تاريخ العائلة الملكية، ومن المقرر أن تنتهي أحداث المسلسل مع عرض الجزء السادس الذي تقف أحداثه عند أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

توقع الكثيرون أن يسرد The Crown، كواليس زواج الأمير هاري من ميجان ماركل، وتفاصيل حياتهما داخل القصر الملكي، لكن صناع العمل أكدوا على انتهاء أحداثه قبل هذه المرحلة.