شكرا لقرائتكم خبر عن روبرت دى نيرو يحتفل بعيد ميلاده الـ 78 بصحبة سيدة مجهولة فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل العالمى روبرت دى نيرو بعيد ميلاده الذى تزامن مع الأمس في فرنسا مؤخراً، وذلك وفقاً لعدد من المواقع الأجنبية التي استندت إلى صور رصدها موقع fox news الذى أكد أن الممثل العالمى ظهر بصحبة سيدة غير معروفة، إلا أن الصور عكست ارتياحهما إلى بعضهما مما ينبئ عن علاقة رومانسية قد تكشف عنها الأيام المقبة.

وأضاف تقرير fox news أن اختيار روبرت دى نيرو لتلك المرأة لقضاء معها يوم احتفاله بعيد ميلاده الـ 78 يعكس قربها منه.



روبرت دى نيرو

من ناحية أخرى يبدو أن النجم العالمى روبرت دى نيرو شفى تماماً من الإصابة التي لحقت به بقدمه واستدعت تدخل جراحى بكواليس فيلم Killers of the Flower Moon، وذلك بعدما ظهر للمرة الأولى هذا الأسبوع أيضاً منذ تلك الإصابة وهو يسير على قدميه بشوارع مدينة تريبيكا، وذلك بعدما رصدت أحد الصور مظهر قدمه المصابة خلال الصور الذى نشرها موقع pagesix.



دى نيرو

كما شوهد روبرت دى نيرو وهو ملتزم بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، من خلال الكمامة الذى لم يخلعها من على وجهه أثناء سيره، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الـ 78 الذى تزامن مع الأمس 17 من شهر أغسطس.



روبرت دى نيرو

من ناحية أخرى ينشغل النجم العالمى روبرت دى نيرو حالياً بأحدث مشاريعه السينمائية ممثلة فى فيلم Killers of the Flower Moon، الذى يعود به للتعاون من جديد مع الممثل ليوناردو دى كابريو بعد سلسلة من الأفلام الناجحة سويًا، حيث ظهروا مؤخرًا خلال أكثر من صورة وهما يستريحان من التصوير خلال الكواليس ويذهبان إلى أحد متاحف الرسم بمدينة "تولسا" الأمريكية.