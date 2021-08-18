شكرا لقرائتكم خبر عن كولين جوست يؤكد حمل زوجته سكارليت جوهانسون والأخيرة تواجه أزمة مع ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كولين جوست كافة الأخبار والتقارير التي خرجت طوال الفترة الماضية بشأن حمل زوجته الممثلة سكارليت جوهانسون، وذلك خلال تصريحات تناقلتها المواقع العالمية مؤخراً بعدما قال نجم برنامج snl بنفسه أنهم سعداء للغاية بشأن اقتراب استقبالهم لطفل في الآونة المقبلة، مؤكداً أن سكارليت تشعر بسعادة غامرة خاصة أنها جربت الأمومة مع ابنتها الأولى من زوجها السابق.

من ناحية أخرى تعيش سكارليت جوهانسون أزمة كبيرة مع ديزنى، وذلك بعدما رفعت دعوى قضائية عليها بسبب فيلم "Black Widow"، لترد شركة ديزنى بشكل حاد غير معتاد على الدعوى القضائية التي تتهم فيها الشركة بخرق العقد الموقع معها بعد طرح أحدث أفلامها "Black Widow" عبر منصتها الرقمية "ديزني بلس" بالتزامن مع طرحه في دور العرض السينمائى.



جوست وسكارليت

فحسب ما نشره موقع deadline، اتهمت "ديزنى"، سكارليت جوهانسون، في بيانها، بأن الدعوى القضائية التي أقامتها ضدها تمثل تجاهلا قاسيا من ناحيتها للتأثيرات العالمية المروعة والممتدة لوباء "كوفيد-19".

وقال بيان الشركة: "ليس هناك أى ميزة على الإطلاق لهذه الدعوى القضائية المحزنة والمثيرة للقلق بشكل خاص بشأن تجاهلها القاسي للآثار العالمية المروعة والممتدة لفيروس كورونا المستجد"، وشددت شركة "ديزنى" فى ردها، على أنها امتثلت لشروط صفقة سكارليت جوهانسون من أجل تجسيدها دور البطولة في فيلم "Black Widow".