لأول مرة.. رامي جمال يحيي حفلا غنائيا في جده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفلًا غنائيًا لأول مرة في جده، 27 أغسطس الجاري.

ونشر "جمال" بوسترا دعائيا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" استنوني لأول مره في حفل انتظرته كثيرا مع أهلي وجمهوري في جده في بلدي الثاني الغالي السعودية، إن شاء الله يوم ٨/٢٧ في جده سوبر دوم هستناكم وأشوفكم على خير".

وأضاف :" عاوز أعرف الأغاني اللي تحبو تسمعوها شكرا مقدما، لهيئة الترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ وكل أخواتي القائمين علي التنفيذ".

يذكر أن آخر أغاني رامي جمال أغنية "قلة الإحساس" والتي طرحها على موقع "يوتيوب" يوم 11 يوليو الماضي.

"قلة الإحساس" من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال في منتصف مايو الماضي، أغنية "دقيقة واحدة" من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكساج وماستر وسام عبدالمنعم، وجيتار مصطفى نصر.