شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى عن ذكرياته مع نتيجة الثانوية: جبت 51% وملحق وصاحبى قالى اهرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل النجم محمد هنيدى مع أجواء نتيجة شهادة الثانوية العامة باستعادة ذكرياته مع النتيجة، وذكر موقفا طريفا على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: "أتذكر جيدا أيام الثانوية العامة.. كانت عادة اتصال الوزير بالمتفوقين قد بدأت للتو.. كنت واثقًا البته من تفوقى فى الامتحانات.. وكان والدى منبهرا دائمًا بي.. فبعد كل امتحان.. كنت أوكد له حصولي على الدرجة النهائية".

وأضاف الفنان محمد هنيدي، فى موقفه: "والدى كان يفتخر بى وبذكائى قائلا لإصدقائه محمد ذكى جدا .. ده بيقفل الامتحانات وهو مابيفتحش كتاب.. في يوم ما قبل النتيجة جلست بجانب التليفون أنتظر اتصال الوزير ليخبرني بالخبر السعيد وهو يقول طلعت أول جمهورية يا محمد مبروك، وبعد ساعات أتى الاتصال وإذا بمعتز صديقى قائلا "جبتلك النتيجة من الكنترول.. الحق اهرب يا محمد جبت 51% وملحق فى العربى".



محمد هنيدى على فيس بوك

وكان قد تحدث النجم محمد هنيدى، فى بث مباشر مع جمهوره على صفحته على فيس بوك بشكل كوميدى عن قصر قامته، حيث قال إن والده كان يضع له فى كل حائط بالمنزل (عُقلة) من أجل التمرين عليها لزيادة طوله، قائلا: "بس ربنا ماكانش راضى بقى".

وأضاف "هنيدى" أن والده أرسله لشخص يدعى عم صلاح من أجل تمرينه على الرياضة والألعاب لزيادة طوله، قائلا: "لكن عمى صلاح كان فى ساحة فى إمبابة جنبنا، وكان بيشيلنى حديد كتير وحاجات كتير تقيلة، كان عاوز يخلينى قوى، بس طلع إنه كان بيدككنى ومبقيتش أطول، بس بالنسبة للقصر ده فيه عدة أسباب وفى الأول والآخر بتاعة ربنا".

وأشار هنيدى إلى أنه ينزل منطقة إمبابة باستمرار، إذ يقطن أشقاؤه، ووالدته رحمها الله كانت تقطن فى هذه المنطقة، كما أنه كان يذهب لبولاق الدكرور، مؤكدًا فى الوقت ذاته أنه لا يخاف من الحسد، قائلا: "ربنا الحافظ".