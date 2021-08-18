شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار وفرقة أوبرا القاهرة على مسرح محكى القلعة .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، ويضم مجموعة مختارة من الاعمال الغنائية العالمية تصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن منها أغاني صولو العالم محكي القلعة الخميس سواي ، امراة تحب ، الكتابة علي الجدار ، ربما ، طريقي ، ذكرتي ، حلق بي للقمر ، الحياة وردية ، استطعت الرقص ، عزباء في الليل ، شبح الاوبرا .. أداء داليا فاروق ، جاكلين رفيق ، هشام الجندي ، الهامي امين ، انجي محسن ، عزت غانم ، تامر توفيق ، ليلي ابراهيم ، ابراهيم ناجي ، اسامة علي .





وفى العاشرة مساء يستعرض النجم على الحجار مجموعة مختارة من اعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى وحرماً يا سيدى .





الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار ، هانى شاكر ، هشام عباس ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، محمد الحلو ، نادية مصطفى ، أحمد جمال ، مى فاروق ، أحمد عفت ، الشيخ ياسين التهامى ، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه ، كارمن سليمان ، هشام عباس ، محمد محسن ، جنات ، نسمه محجوب ، دينا الوديدى، لينا شامميان ، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف ، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق ، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه ، وائل الفشنى ، هلا رشدى ، حازم شاهين ، نداء شرارة ، نوران ابو طالب ، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان ، محمد حسن ، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز .