شكرا لقرائتكم خبر عن بشري تكشف نتيجتها فى الثانوية العامة: "مش فاكرة الـ49درجة طاروا منى فى إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بشري لجمهورها عن نتيجتها في مرحلة الثانوية العامة،ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



بشري

وكتبت بشري معلقة من خلال النتيجة:"كنت جايبة ٣٥١ /٤٠٠ فى الثانوية العامة ...الا دول يبقوا كام فى المية يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟؟؟؟ ...انا اصلى كنت ادبى و محبش أوجع راسى فى الحسابات...وسلام مربع لشباب علمى رياضة و علمى علوم و المجموعة الشاملة...مش فاكرة التسعة وأربعين درجة طاروا منى فى ايه؟؟؟ ثم درجات التفوق الرياضى راحو فين يا بلد؟؟؟؟ ده انا اتهريت كرة طايرة و وجرى ووثب طويل !!!!!".

وكان قد قرر صناع فيلم "معالى ماما" إيقاف التصوير لأجل غير مسمى بسبب إصابة بطلة العمل الفنانة بشرى بفيروس كورونا الذى أعلنت عن إصابتها منذ عدة أيام ،بالإضافة إلى أن معظم المخالطين لها في العمل قاموا بعمل مسحة للتأكد من خلوهم من الفيروس

جدير بالذكر أن فيلم "معالي ماما"، للفنانة بشرى يناقش قضية اجتماعية مهمة، وهي علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، حيث بدأ فريق العمل التصوير أمس الثلاثاء وجمعت المشاهد الأولى بينها وبين الفنان محمد على رزق، وهو الفيلم الذى تعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى" عام 2017.

وكانت بشرى قد شاركت فى مسلسل "الاختيار 2"، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذى جسد دوره الفنان إياد نصار.