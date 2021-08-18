شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء الشريف بعد وفاة شقيقها منذ يومين:"أرجوا الدعاء له بالرحمة ولنا بالصبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة ولاء الشريف، الشكر لكل من سأل عليها وحرص على تعزيتها، بعد وفاة شقيقها إسلام أول أمس الاثنين، مطالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة ولهم بالصبر.

وكتبت ولاء الشريف، قائلة: شكرا لكل اللي كلمنا أو حاول يوصلنا أو بعتلنا ماسدج يعزينا.. وآسفة لعدم الرد غصب عنى أرجوا الدعاء له بالرحمة ولنا بالصبر، ‏جزاكم الله خيرًا ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم وغفر لأمواتكم جميعًا، أرجوا قراءة الفاتحة له".



ولاء الشريف

واشتهرت ولاء الشريف بدورها فى مسلسل أبوالعروسة، الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.

كما شاركت فى مسلسل خيط حرير مع النجمة مى عز الدين وشارك فى بطولته إلى جانب مى كلًا من محمود عبد المغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مىسليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.