ممسكة بيده.. لميس جابر تهنئ الفخراني بـ"ياما في الجراب يا حاوي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الكاتبة الدكتورة لميس جابر، على حضور افتتاح عرض "ياما في الجراب يا حاوي"، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء 17 أغسطس، في مكتبة الأسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وهنأت لميس زوجها بطل العرض الدكتور يحيى الفخراني، وحرص المخرج مجدي الهواري على أن يطلب منها الصعود على خشبة المسرح ليستقبلها الفخراني وتقف إلى جانبه ممسكة بيده، وتلتقط معه الصور التذكارية، وسط تصفيق جمهور العرض.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.