بالصور| أثنت على إياد نصار.. وزيرة الثقافة تشيد بـ"ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أشادت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بالعرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي"، الذي تم افتتاحه أمس الثلاثاء بحضورها في مكتبة الأسكندرية.

ووصفت إيناس العرض بالرائع، مؤكدة أنه يضم الكثير من العناصر الجيدة، ومطالبة كايرو شو الشركة المنتجة للعرض والمخرج مجدي الهواري بتقديم المزيد من العروض المسرحية الجيدة.

كما أثنت إيناس على كل المشاركين في العرض ووجهت التحية لهم، وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني، وخصت أيضًا الفنان إياد نصار بالتحية، مؤكدة أن تجربته المسرحية الأولى في مصر موفقة.

"ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات، وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم: يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف الدسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

"يا ما في الجراب يا حاوي" تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الانساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر.