عزيز الشافعي يكشف لمصراوي كواليس تقديم محمد حماقي "زيها مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

مع اقتراب أغنية الفنان محمد حماقي "زيها مين" من تحقيق 12 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، كشف مؤلف وملحن الأغنية عزيز الشافعي أكثر من مفاجأة عن كواليس طرحها، مؤكدا سعادته بتصدرها تريند مواقع التطبيقات.

عزيز في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"الأغنية واحدة من بين مجموعة أغاني سمعها الفنان محمد حماقي في جلسة عمل، وكان ذلك منذ ما يزيد عن عام، وأعجب بكل الأغاني وبدأ العمل عليها".

وأضاف:"حماقي بمجرد سماعه أغنية "زيها مين"، أحضر الباص جيتار وبدأ في العزف معها أكثر من 4 مرات، بسبب سعادته بها، ومع التركيز في الأغنية نلاحظ اعتماد الموزع الموسيقي تميم بشكل أساسي على الباص جيتار في الإيقاع، ومن قام بالعزف هو العازف أحمد رجب".

عزيز كشف عن مفاجأة، وقال :"في البداية لم يكن من المقرر أن تكون "زيها مين"، الأغنية الأولى التي تطرح من الألبوم، بل أغنية بعنوان "يانسيم" من كلماتي وألحاني، وتوزيع تميم أيضا، وفي آخر جلسة جمعتنا قبل أسبوعين من طرح الأغنية، تناقشنا ووصلنا إلى قرار أن "زيها مين" هي المناسبة في الفترة الحالية، والحمد لله حققت حتى الآن 12 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند به وعلى تطبيقات الموسيقى في مصر والعالم العربي، ومنها تطبيق "أنغامي" في أول أسبوع طرحت بها، وهي أرقام بحمد الله غير مسبوقة".

الفنان محمد حماقي كشف عبر صفحاته في مواقع التواصل، عن إحياء الحفل المقام في العلمين الجديدة يوم 27 أغسطس، ويقدم به مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها الأغاني التي طرحها من ألبومه "يا فاتني"، ومنها "لو هتسيب" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم، و"زيها مين" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم.