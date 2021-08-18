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%3.. نتيجة أحمد حلمي في الثانوية العامة (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021، وبلغت نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية (2020 - 2021)، 74% وسيدخل الدور الثاني 135.396 طالبا وطالبة بدءا من 4 سبتمبر 2021.

وكشف عدد من الفنانين عن نتيجتهم في مرحلة الثانوية العامة من بينهم الفنان الكوميدي أحمد حلمي.

و قال "حلمي" في برنامجه "حلمي أون لاين" عام 2012: "أخدت 5 سنين في ثانوية عامة، أول سنة جبت 3%، رابع سنة جبت 24%، وخامس سنة جبت 50% بالظبط، مجموع زي ده لا يؤهل حد غير إنه يروح النار، واحترت أوي أروح كلية أو معهد إيه يقبل واحد جايب 50%، لحد ما روحت كلية تربية موسيقية أصوات ونجحت إزاي معرفش".

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي، كان فيلم "خيال مآتة"، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة النجوم: منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

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