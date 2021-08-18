فن ومشاهير

محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "على الله"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أغانيه الجديدة"على الله"، المقرر طرحها اليوم في تمام الساعة 3 مساءًا عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشر "رمضان" برومو الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"إن شاء الله ميعادنا بكرة الأربعاء 3 العصر بتوقيت مصر، على الله، على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

جدير بالذكر أن محمد رمضان، يستعد لاحياء حفل غنائي يوم 20 أغسطس الجاري، في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

الحفل إنتاج شركة MR1 وأحمد مراد، وتنظيم شركة تذكرتي، ومن تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف على الحفلات سها خالد، وشركة ميديا سكوب ويرأسها نبيل السويسي.

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغاني التي يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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