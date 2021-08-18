موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في الدوري الألماني

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

خاض بايرن ميونخ مباراتين رسميتين في مستهل موسم 2021-2022، آخرها مواجهة بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء، في كأس السوبر الألماني.



ولم يستطع الفريق البافاري تحقيق الفوز خلال مباراته الأولى بالبوندسليجا، حيث تعادل خارج أرضه مع بروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل منهما.

لكن الأنباء السارة جاءت يوم الثلاثاء بعدما حقق بايرن فوزه الأول تحت قيادة مدربه الشاب جوليان ناجلسمان، وذلك على حساب غريمه بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في كأس السوبر المحلي.

وحصد البايرن اللقب للمرة التاسعة في تاريخه، معززا رقمه القياسي، الذي ابتعد به عن "أسود فيستيفال" بفارق 3 ألقاب.

بعد الانتهاء من السوبر، سيعود البايرن لخوض غمار منافسات البوندسليجا، حيث سيخوض أول مباراة على أرضه هذا الموسم ضد كولن.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل على ملعب أليانز أرينا، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ولن تكون المباراة متاحة للجماهير عبر المحطات الفضائية العربية، نظرا لعدم قيام أي قناة أو شبكة بشراء حقوق بث الدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي.