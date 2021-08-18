فايز بن جريس يدخل قائمة أفضل 4 آلاف ممثل في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان فايز بن غائب بن جريس عن دخوله قائمة أفضل 4000 ممثل على مستوى العالم، وذلك بتصويت الجمهور؛ إذ أحب المشاهدون دوره “عمر” في مسلسل “رشاش”، وقد خصصت منصة imdb صفحةً لأعماله المختلفة.

يُذكر أن الفنان قد درس في أكاديمية نيويورك للأفلام، وعمل في عدد من الأعمال منذ 2018، من أبرزها مسلسل آخر الليل في 2019، وفي 2021 سلط الضوء عليه بشكل كبير بعد نجاحه في مسلسل “اختطاف” الدرامي و”رشاش”، الذي نال أصداءً واسعة.

ومسلسل “رشاش” هو مسلسل درامي وأكشن، وقد عمل خلاله على دور عمر الشاب الهادئ الذي تنقلب حياته بعد مشوار يشارك خلاله رشاش ويتورط في سلسلة الجرائم التي عمل عليها رشاش العتيبي في عمليات قطع الطريق والسرقة التي وقعت في الثمانينيات الميلادية في السعودية، ويسلط الضوء على الجهود العسكرية في البلاد لتحقيق الأمن، ومعاقبة المجرمين.