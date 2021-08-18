شائعات إصابة عادل إمام بكورونا إلى الواجهة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى مصدر مقرب من الفنان عادل إمام صحة الشائعات المتكررة حول إصابته بفيروس كورونا، كما أبدى دهشته من بقاء النجم داخل منزله في الساحل الشمالي طوال الشهور الماضية، وبين الأنباء المتواترة حول اعتزاله التمثيل لظروفه الصحية، وأكد أن عادل اعتاد طوال السنوات الماضية قضاء أشهر الصيف كاملة برفقة أبنائه وأحفاده في الساحل الشمالي،

المصدر نفسه أكد أن عادل أمام متواجد كعادته سنويا في الساحل الشمالي لقضاء عطلة الصيف برفقة أولاده وأحفاده، ويتمتع بصحة جيدة للغاية، ولا يظهر في الحفلات والمناسبات العامة بسبب التزامه الشديد بالإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن الشائعات المتكررة حول إصابته بفيروس كورونا، أو معاناته من المرض، تسبب الكثير من الحزن للعائلة، لأن عادل بالفعل يتمتع بصحة جيدة جدا مقارنة بعمره.

ونفى المصدر وجود قرار نهائي من عادل إمام باعتزال التمثيل وتوقف مشواره الفني عند مسلسله الأخير “فلانتينو” الذي عرض في موسم رمضان 2020، مؤكدا أن عادل يتلقى اقتراحات من المؤلفين لتقديم عمل جديد، ولكنه سيحسم قراره بنهاية عطلة الصيف.

وشارك عادل إمام في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل “فلانتينو” المؤجل من العام 2019 وشاركه البطولة، داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، رانيا محمود ياسين، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وبدرية طلبة، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

بينما غاب عن السينما طوال السنوات العشر الماضية، حيث توقف سجله عند فيلم “زهايمر” عام 2010وشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم نيللي كريم وأحمد رزق وفتحي عبد الوهاب، كما شارك فيه صديق عمره سعيد صالح.