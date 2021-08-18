فنانة شهيرة تشن هجومًا على ليدي غاغا: “لا أهتم بالنجاح بل بالأصالة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تراجعت المغنية والممثلة الأمريكية باربرا سترايسند عن إشادتها بالنجمة ليدي غاغا، في أحد الأفلام التي لعبت بطولتها.

وقالت سترايسند في مقابلة مع البرنامج الأسترالي The Sunday Project، إن تقديم غاغا إعادة لفيلمها الشهيرة A Star Is Born في عام 2018 كان “فكرة سيئة” بحسب تعبيرها.

وكانت سترايسند قد قامت ببطولة فيلم A Star is Born في عام 1976 مع الممثل كريس كريستوفرسون. لكن عندما رد مقدم البرنامج على سترايسند بأن نسخة عام 2018 جلبت أول جائزة “أوسكار” لغاغا، ونال ترشيحا لأوسكار أفضل فيلم، وحقق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 436 مليون دولار، أجابت سترايسند أنها “لا تهتم كثيرا بالنجاح بقدر اهتمامها بالأصالة”.