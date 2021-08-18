مصدر مقرب يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل حالة عادل إمام الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسرب القلق لمحبي الفنان المصري عادل إمام، بعد انتشار أخبار حول زيادة الإجراءات الوقائية التي تقوم بها عائلته خوفا من كورونا.

وبررت تقارير تلك الإجراءات لحماية الفنان الكبير، وتجنب انتقال فيروس كورونا إليه، خصوصاً أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.



وتواصلت ”الخليج 365” مع مصدر مقرب من أسرة "الزعيم" بهدف الاطمئنان على حالته الصحية والذي قال: "ما نشر عن زيادة الإجراءات الاحترازية حول الزعيم، ليس جديدا، ولا يدعو للقلق، أبناء الزعيم يخافون عليه جدا، ومنذ ظهور كورونا وهم حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق تدابير السلامة تفاديا لأي خطر يهدد سلامة وصحة الزعيم عادل إمام".

وحول الحالة الصحية للزعيم أكد المصدر أن حالته الصحية جيدة، ومؤخرا توقف عن التدخين، ويقيم في منزله بالساحل الشمالي هربا من حر القاهرة، ويحرص على ممارسة رياضة المشي يوميا.





وعن تداعيات وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها سمير غانم أوضح المصدر أن عادل إمام تأثر كثيرا، لا سيما أن علاقة الود كانت قوية بينهم.

يذكر أن عادل إمام من مواليد 17 مايو/أيار 1940، بقرية شها، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، واكتشفه الفنان فؤاد المهندس، ونجح في كل روافد الإبداع: سينما ومسرح وتلفزيون.