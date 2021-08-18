جوني ديب سيحضر مهرجان السينما الأميركية في دوفيل

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دوفيل (فرنسا): يحضر الممثل الأميركي جوني ديب مهرجان السينما الأميركية السابع والأربعين في مدينة دوفيل بمنطقة نورماندي الفرنسية الذي يقام هذا العام تحت شعار "النهضة الثقافية"، على ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وأوضح مدير المهرجان برونو بارد خلال مؤتمر صحافي أن القائمين على الحدث أرادوا أن يعكسوا "التنوع" من خلال الأعمال التي اختيرت للمشاركة، من أفلام الاستوديوهات مرورا بـ"الأعمال المستقلة التي تصنع المنافسة".

وسيحضر الممثل الأميركي جوني ديب المشارك في فيلم "سيتي أوف لايز" لبراد فورمان الذي يُقدم للمناسبة في عرض فرنسي أول خارج المسابقة الرسمية، إلى مدينة دوفيل في شمال غرب فرنسا حيث يقام المهرجان بين الثالث من أيلول/سبتمبر والثاني عشر منه، بحسب المنظمين.

وسيلتقي جوني ديب الذي تصدرّ عناوين الصحافة الفنية في الأشهر الأخيرة بسبب دعوى التشهير التي خسرها ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية التي اتهمته بتعنيف زوجته السابقة، معجبيه في المهرجان. وسيحضر أيضا أوليفر ستون مخرج فيلم وثائقي عن أسرار اغتيال الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي.

ويشهد المهرجان عروضا أولى لثمانية أفلام بينها اثنان ينافسان على الجائزة الكبرى للجنة الحكم الدولية في دوفيل: "ذي لاست صن" لتيم ساتن و"وي آر ليفينغ ثينغز" لأنتونيو تيبالدي.

ومن بين الأفلام الـ13 في المسابقة أيضا هناك "بيغ" لمايكل سارنوسكي مع نيكولاس كيج، والذي وصفته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه عمل "ذو جمالية وعمق هائلين".