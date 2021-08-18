شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمي يعلق على مجموعه في الثانوية:مش عارف ده مجموعي ولا كنت بنافس ديتول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مجاميع الثانوية العامة لعدد كبير من النجوم والمشاهير معروفة أمام متابعيهم، وخاصة بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة أمس الثلاثاء، ومن بين النجوم الذين حصلوا علي مجموع درجات مرتفع في الثانوية العامة النجم أحمد فهمي الذي حصل علي مجموع 99,8%، وهو ما جعل فهمي يعلق علي الامر بشكل كوميدي ساخر علي توتير بـ " مش عارف ده مجموعي ف الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول".



احمد فهمي يعلق علي مجموعة في الثانوية العامة

وكانت قد احتفلت النجمة هنا الزاهد بمرورثلاث سنوات على خطوبتها من النجم أحمد فهمي، ونشرت صورة من حفل الخطوبة بمنزل والدتها، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :"3 سنوات معا رسميا.. معا لسنوات عديدة يا قردي"، ليرد عليها فهمي عبر التعليقات قائلا :"كل سنة وإنتي أحلي حاجة فى العالم".

هنا الزاهد

وكانت هنا الزاهد قد نفت لـ"الخليج 365" الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية، حول حملها، وذلك بعد ظهورها بوزن زائد في حفل زفاف إسراء العدل الذى أقيم الأسبوع الماضى، وقالت موضوع حملى دا مش حقيقى، بس أنا بالفعل وزنى زاد 3 كيلو ودا اللى خلى الناس، تتكلم عن احتمالية وجود حمل".

وأشارت هنا الزاهد إلى أنها اندهشت من أخبار حملها، موضحة أنها استقبلت رسائل من متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام" يهنئونها على الحمل، موضحة أن تصميم الفستان الذى كانت ترتديه أظهر وزنها الزائد بعض الشىء قائلة:"هو لو أنا حامل كنت هقعد أرقص وأطنطط طول الفرح كدا، أكيد لأ".

يذكر أن هنا الزاهد خاضت أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، هذا العام من خلال مسلسل "حلوة الدنيا سكر" إخراج خالد الحلفاوى، والعمل اعتمد على الحكايات كل حكاية 5 حلقات وضم حكايات "ساندى كراش"، "الجريمة لا تفيد"، "المتخصصة"، و"لا سحر ولا شعوزة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "قولى لأحمد"، "لو كنت يوم أنساك"، و"أمانى وتهانى" وشارك في كل حكاية بطل مختلف عن الآخر.