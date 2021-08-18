شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز .. رامى رضوان يتذكر لمه العيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن انتابت الشعب المصرى عامة وأسرة الفنان الراحل سمير غانم، بعد إعلان وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، الأسبوع الماضى، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض، وبالتأكيد تأثرت بذلك باقى أسرة سمير غانم.

وفى محاولة لاسترجاع ذكريات الماضى و"لمه العيلة"، نشر الإعلامى رامى رضوان، صورة له وللفنان حسن الرداد وأيمى ودنيا سمير غانم والراحلة الفنانه دلال عبد العزيز.



رامى رضوان

يظهر في الصورة التي نشرها رامى رضوان عبر حسابة على انستجرام، سمير غانم ودلال عبد العزيز وبناتهم ويبدو على وجههم السماحة والاستمتاع بالتجمع العائلى.

وسبق ان ووجه الإعلامي رامى رضوان، الشكر لكل من عبر عن حبه للنجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، بعد مظاهرة الحب المستمرة منذ وفاة النجمة دلال عبد العزيز والتى عبر عنها البعض بمجموعة صور تعبيرية تجمع الزوجين، مطالبا بالدعاء لهما بالرحمة والدعاء لابنتيهما دنيا وإيمى بالصبر.

نشر عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مجموعة من الصور المرسومة للثنائى الراحل، مصحوبة بتعليق :"شكرا لكل من عبر عن حبه لهما بفنه وإبداعه.. ادعوا لهما بالرحمة والمغفرة وادعوا لابنتيهما دنيا وإيمى بالصبر والسلوان والثبات والسكينة والرضا".

وكان رامى رضوان، شارك متابعيه وجمهوره، برسالة أحد متابعيه عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، يسرد فيها تفاصيل رؤياه للفنانة الكبيرة الراحل دلال عبد العزيز ليلة وفاتها.

وجاءت الرسالة التى نشرها رضوان كالآتي: "رؤية الغريب أصدق، يشهد الله أن ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم فى ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التى أحبها منذ كانت صغيرة وينتظرها فى بيت فى مكان يسمى دار السلام ونعم الدار، وهى والله ولا ندرى ماذا بينهما وبين الله ولكنها بشرى تثلج الصدور ورأيت من واجبى أن تصل هذه الرؤيا إلى أحبائهم فهى أجمل عزاء أرسله الله لكم وربنا يرحمهم ويغفر لهم".