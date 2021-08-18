شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها البداية والأوباش.. 35 عاما على أسخن منافسات عيد الأضحى بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل نحو 35 عاما من الآن، وبالتحديد فى منتصف أغسطس 1986، كان أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بدأ واحد من أسخن المواسم السينمائية فى تاريخ السينما المصرية، إذ تنافس فى هذا اليوم عدة أفلام لعدد كبير من النجوم والفنانين، فتخيل موسم ينافس فيه أحمد زكى ويسرا ويحيى الفخرانى وسعيد صالح وعزت العلايلى، فبالتأكيد هو موسم مميز وساخن.

فى موسم سباق أفلام الصيف وعيد الأضحى لعام 1986، عرض فى السينمات ودور العرض السينمائى، عدد ضخم من الأفلام المصرية دفعة واحدة منها:





"البداية"

فيلم للمخرج صلاح أبو سيف، وتأليف لينين الرملى، وبطولة أحمد زكى، يسرا، جميل راتب، صفية العمرى، ويدور حول سقوط طائرة بركابها بالقرب من واحة في الصحراء، ولأن الواحة تقع في منطقة معزولة، يحاول ركاب الطائرة التأقلم مع الوضع الجديد، ويحاول نبيه بك الاستفادة من الوضع الجديد، ويسيطر على الواحة وينصب نفسه حاكمًا لها ويسميها (نبيهاليا) تيمنًا باسمه.





"الأوباش"

فيلم من بطولة يحيي الفخراني، ميرفت أمين، هالة فؤاد، والمخرج أحمد فؤاد، تأليف محمود الطوخى، ويدور حول ستة من الذئاب البشرية يقطعون الطريق على زوج وزوجة ليلة زفافهما فيقتلون الزوج ويغتصبون الزوجة التى تصاب بانهيار عصبى بعدها، تفشل أجهزة الأمن في التعرف على الجناة، بينما يعرف بالحادثة الصحافي أحمد عزمي فيتعاطف مع الزوجة التي كان يعرفها منذ كانت طفلة.





"المطاردة الأخيرة"

فيلم من بطولة عزت العلايلي، ليلى علوى، وإخراج ناجي أنجلو، وتأليف عاطف رزق، وتدور أحداثه، بعد موت زوجته، يعيش صفوت على ما غنمه ثروة زوجته الراحلة، ويسعى أيضًا للاستيلاء على نصيب ابنتها أميرة من الميراث، وتهرب الابنة مستجيرة بصديقتها ناهد وأخوها، وتُلفق للأخ قضية اختلاس ويدخل السجن، ويحاول صفوت فرض سيطرته على الابنة، ويحاول أحمد فى المقابل أن يهرب لكى يثبت براءته وينقذ أميرة من بين أيدى صفوت.





"ابن تحية عزوز"

فيلم من بطولة ماجدة الخطيب، وسعيد صالح، ومجدى وهبة وإخراج وتأليف أحمد الخطيب، ويدور حول ارتكاب تحية جريمة اختلاس بتحريض من جارها أحمد وتعطيه الأموال التي سرقتها فيحكم عليها بالسجن المؤبد. يستغل الأموال فى تجارة المخدرات بالتعاون مع صديقه فوزى وخليل. يفرج عن تحية ويتزوجها أحمد عرفيًا. تضع تحية مولودًا فيرفض أحمد أن ينسبه إليه، تنشط حملات الشرطة على تجار المخدرات فيتفقان على قتل ضابط الشرطة.



