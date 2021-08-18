بالصور.. هبة عبدالغني ضيفة برنامج "8 الصبح" على dmc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة هبة عبدالغني، ضيفة على برنامج "8 الصبح" مع الإعلامي أحمد صلاح بحلقة يوم الخميس عبر فضائية Dmc .

وتتحدث هبة خلال اللقاء عن أهم أعمالها الفنية وعن تعاونها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل موسي وكيف تعلمت اللهجة الصعيدية في مدة قصيرة، كما تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل "الطاووس" والتعاون لأول مرة مع النجم جمال سليمان وسمية أيوب.

وتتطرق هبة خلال اللقاء إلي الحديث عن تعاونها مع المخرجة كامله أبو ذكري في مسلسل "سجن النسا" وأصعب المشاهد التي تعرضت لها خلال تصوير دور أشجان، كما تكشف عن الجديد التي تحضر له خلال الفترة المقبلة .