بلقيس فتحي تعلق على "تمثال شمع" لها بمتحف مدام توسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت المطربة اليمنية بلقيس فتحي عن تصميم تمثال شمع لها في المتحف العالمي "مدام توسو" في دبي.

ونشرت بلقيس صورة التمثال، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: " اليوم أنا في قمة الفخر والسعادة كوني أول شخصية عربية تتجسد بصورة تمثال شمعي في متحف مدام توسو العالمي في دبي العالمية".

وأضافت: "وكل الشكر لقادة بلادي الإمارات الداعمين للفن والابداع والقائمين فالمتحف للمجهود المبذول في إتقان هذه التحفة الفنية مبروك لجمهوري اللي داعمني والقادم أجمل".

من ناحية أخرى حققت بلقيس فتحي نجاحًا كبيرًا بطرح أغنيتها الأخيرة "ممكن"، وهو الديو الغنائي المشترك بينها وبين المطرب العراقي سيف نبيل.