صور| بوسي جذابة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة بوسي عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت بوسي صورًا ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت بوسي في الصور بإطلالة جذابة ، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

يذكر أن، الفنانة بوسى شاركت الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا" وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق، وتدور قصته حول كواليس برامج المواهب.

من ناحية أخرى، حلت بوسي ضيفة مؤخرًا على الفنان أكرم حسني، بأحدث ظهور لها، ببرنامجه "أسعد الله مساءكم من جديد" في موسمه الرابع، عبر شاشة MBC مصر.