براتب 77 ألف دولار سنويا.. جزيرة بريطانية تعرض وظيفة العمر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت مدرسة تقع في جزيرة بريطانية نائية، شمال بحر المملكة المتحدة عن فرصة توظيف مدير جديد براتب 59 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار أمريكي) للإشراف على ثلاثة تلاميذ فقط.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المدرسة تقع في جزيرة “فير آيل” التي يسكنها 60 شخصا فقط.

وسيقوم الفائز بهذه الفرصة الوظيفية التي تم وصفها بـ “فرصة واحدة في العمر”، بإدارة مدرسة تتكون من 3 موظفين و3 طلاب فقط، والعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع مقابل 59 ألف جنيه إسترليني سنوي، بالإضافة إلى مبلغ سنوي قدره 2265 جنيها إسترلينيا.

وأشارت المدرسة إلى أن المترشحين لهذه الوظيفة والذين سيقومون بمقابلات العمل، ستتكفل الحكومة بدفع نفقات سفرهم.

وتشتهر الجزيرة التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أميال مربعة، بجمالها الطبيعي والملابس المحبوكة والطيور البحرية بما في ذلك حوالي 10000 طائر البوفن وفقا للإحصاءات.