هند البلوشي تكشف الجزء الثاني من “نور الظلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الكويتية، هند البلوشي تحضيراتها التي بدأت في الجزء الثاني من مسرحية “نور الظلام” التي عُرض الموسم الأول منها في عام 2015.

ونشرت البلوشي عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ مقطع فيديو من كواليس العمل، معلقةً بقولها: “(بسم الله الرحمن الرحيم)، نور الظلام 2، قريبا”.

والعمل من إعداد وإخراج البلوشي التي تشارك في بطولة التمثيل إلى جانب الفنانين فيصل السعد وشيماء قمبر وأحمد السعدون وحلا وفاطمة الدمخي.

وفاجآت الفنانة الخليجية متابعيها في وقت سابق، بحديثها مجدداً عن الحب، بعد تجربة مثيرة للجدل مع الفنان العراقي علي يوسف، وثلاث زيجات فاشلة قبله.

ونشرت في حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام” صورة جديدة لها، أطلت فيها ببلوزة بنقشة الفهد وبنطال ضيق، معلقةً بقولها: “حبيته حتى انتهى الحب نفسه ونسيه ماكني ييوم حبيته”.