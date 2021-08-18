رحمة رياض تنضم إلى نجوم حفلات جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت النجمة العراقية رحمة رياض لنجوم حفلات جدة، وأعلنت رسميا عن موعد حفلها المنتظر في مدينة جدة بالسعودية، يوم 25 أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن تقدّم رحمة رياض في الحفل أغنيتها الجديدة “الكوكب” كلمات ماهر العزاوي، وألحان علي صابر، وتوزيع محمد صابر والتي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية وقناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، بالإضافة إلى باقة من الأغنيات الأخرى.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “الكوكب” تم تصويره على شاطئ البحر رفقة زوجها الممثل ألكسندر علوم، الذي شارك في الكليب دون أن يظهر بوجهه.

من جهة أخرى، جددت رحمة عقدها لموسم إضافي من برنامج “​عراق أيدول​” الذي يعرض على قناة MBC، والذي سيبدأ في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.