يحيى الفخراني: أصبحت كبيراً بالسن والمسرح يحتاج لمجهود كبير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حضر أبطال مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، (النجوم يحيى الفخراني، وإياد نصار، وشريف دسوقي، ومحمد الشرنوبي، وناصر سيف، وسماء إبراهيم، وإسماعيل فرغلي، وشريهان الشاذلي، وحسن العدل، ولبنى ونس، وكارمن سليمان، ورضا إدريس، وعلاء قوقة والمخرج مجدي الهواري، والموسيقار راجح داود مستشار مدير المكتبة والمشرف العام على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، المؤتمر الصحافي الذي عُقِدَ في مكتبة الإسكندرية، برعاية شركة كايرو شو قبل ساعات من افتتاح عرض المسرحية بمحافظة الإسكندرية.

وخلال المؤتمر الصحافي بمكتبة الإسكندرية، صرح النجم يحيى الفخراني بخوفه من مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي»، حيث أرجعه للمجهود الخاص بالعمل في المسرح، مؤكداً أنه قدم عام 1994 الرواية نفسها بالمسرح القومي، وكان يسأل نفسه كيف يمكنه تجسيد شخصية رجل عجوز، والآن كبر في السن واكتشف أن العمل بالمسرح مرهق.

وأفصح الفخراني بأمر مهم قبل التعاقد على المسرحية، قائلاً: «اعتذرت للمخرج مجدي الهواري عندما اقترح عليّ تقديم المسرحية، لكن مجدي وعدني بإيقاف العروض في حال شَعُرتُ بالتعب وعدم مقدرتي على استكمالها، وهو ما شجعني على خوض التجربة».

وأضاف النجم يحيى الفخراني قائلاً إنه يُحِبّ العمل بالمسرح لأنه بمثابة صيانة لأجهزة الممثل وإعادة تشغيل إحساسه، ويتمنى أن يطيل الله في عمره لكي يعمل بالمسرح طوال حياته.

وما أن انتهى النجم الكبير يحيى الفخراني من حديثه بالمؤتمر الصحافي الذي سبق العرض، حتى عَقّبَ المخرج مجدي الهواري مازحاً، بأنه كان يقول ذلك فقط من أجل خِداعه لإقناعه، لكنّه يتراجع عن ذلك الوعد الآن.

مسرحية «ياما في الجراب يا حاوي» بدأ عرضها في الإسكندرية في الفترة من 17 حتى 22 أغسطس (آب)، على مسرح مكتبة الإسكندرية.