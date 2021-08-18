سر ارتداء دينا العباءة والحجاب: من أجل “السيدة زينب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة الاستعراضية دينا جدلا كبيرا بعد ساعات من نشر عدة صور لها بالعباءة والحجاب، مع تعليق بدا غامضا قالت فيه “قريبا”، ما دفع البعض لتوقع إعلانها ارتداء الحجاب واعتزال العمل الفني، والحقيقة أن الصور من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “السيدة زينب” والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية وتتخللها مناقشة لبعض القضايا الدينية.

دينا قالت “قريبا” من أجل تشويق الجمهور لقرب عرض المسلسل بعدما قررت الشركة المنتجة تقديم موعد العرض على الفضائيات من الموسم الشتوي للعام 2022 ليصبح في موسم الخريف 2021، وبدا المخرج محمد النقلي في تجهيز الحلقات الأولى بالفعل، بينما يعكف السيناريست أحمد صبحي على استكمال كتابة الحلقات الأخيرة.

مسلسل “السيدة زينب” تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن بطولة سوسن بدر، محمود عبدالمغني، دينا، أحمد وفيق، ليلى عزالعرب، ريهام سعيد، حسام داغر، نور السيد سيناريو وحوار أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

وكانت آخر أعمال الفنانة دينا في الدراما مشاركتها في مسلسل بت القبائل مع الفنانة حنان مطاوع، وشارك فيه كلًا من عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالي، مدحت تيخا، وعدد كبير من الفنانين، تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.