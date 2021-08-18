“ونفضل نرقص”.. أنغام تشوّق الجمهور لأغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة أنغام لطرح أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل عنوان «ونفضل نرقص»، وذلك عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وروّجت أنغام للأغنية قبل طرحها، حيث نشرت ليلة أمس الثلثاء، عبر حسابها الشخصي في موقع “تويتر”، بوستر الأغنية الذي كشف عن إطلالتها الصيفية فيها، وغرّدت قائلةً: “استنوا أغنيتي الجديدة “ونفضل نرقص” بكرة الساعة 7 مساءً على قناتي في “يوتيوب””.

وكانت أنغام قد طرحت أخيراً أغنية جديدة بعنوان «برضه بتوحشني» مع الفنان اللبناني وائل كفوري، وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ، وألحان عمرو مصطفى.

والجدير ذكره، أن أنغام لا تزال تعمل على تسجيل أغنيات ألبومها المصري الجديد، الذي من المتوقع أن يُطرح في الأسواق المصرية والعربية مع نهاية العام الجاري، وذلك بعدما طرحت العام الماضي ألبومها الخليجي “مزح”، بالتعاون مع “شركة روتانا للصوتيات والمرئيات”.