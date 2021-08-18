فيفي عبده تواصل استفزاز الجمهور بوصلة رقص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الفنانة فيفي عبده، عبر “إنستغرام”، مقطع فيديو جديداً لها وهي ترقص بعد عمليتها الجراحية التي أجرتها في ظهرها، إثر تعرضها لخطأ طبي.

وعلقت على الفيديو قائلةً: “مساء الفل، في الساحل الشمالي بتمرّن على أغنية محمود الليثي الجديدة”.

وأعرب الجمهور عن استيائهم من رقصها بفستان أحمر جريء، كما طالبوها بالتقليل من الظهور بمثل هذه الفيديوات.

وكانت قد خضعت منذ أشهر قليلة، لعملية جراحية بسبب خطأ طبي أثناء إعطائها حقنة ومكثت في المستشفى أياماً عدّة، خرجت بعدها إلى منزلها وتلقّت عدداً من جلسات العلاج الطبيعي.

وأعلنت منذ فترة عن تماثلها للشفاء وأنها ستعود للتواصل مرة أخرى مع متابعيها خلال أيام، ووجّهت الشكر لكل من اهتم بالدعاء لها.