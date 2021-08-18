ألين لحود لـ"الخليج 365": هدفي إعطاء بصيص أمل للبنانيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعدما أثبتت نجاحها في الغناء والتمثيل، تُبدع الفنانة اللبنانية ألين لحود في الكتابة عبر مسلسل "شريعة الغاب" الذي يعرض على شاشة OSN.

ألين لحود التي ترعرعت في عائلة فنية، هوت الفن منذ الطفولة واحترفته حيث درست الإخراج والتمثيل وكتابة السيناريو، شاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية وكان لها أغنيات تركت بصمة في قلب متابعيها، وعن تجربتها الجديدة في عالم الكتابة شرحت لـ"الخليج 365": "ولدت فكرة كتابة قصة وتحويلها إلى مسلسل منذ نحو ست سنوات بالاشتراك مع صديقي مالك الرحباني، كان الأمر حلماً حققناه مع شركة Arrows Productions لصاحبها ماثيو عقاد المتواجد في كندا، الذي آمن بنا كشباب نقدم فكرة جديدة، كتبنا النص وتم تصوير المسلسل إلا أنه لم يعرض في وقتها لسوء الحظ، لا أعلم السبب، لكن أحمد الله أنه يعرض الآن على محطة عربية معروفة".

المسلسل كما قالت "ألين" مؤلف من 30 حلقة، قصته تتناول عدداً من الأشخاص تعرضوا للظلم فقرروا أخذ حقهم بيدهم، وحولوا أنفسهم إلى قضاة يردون الحق إلى أصحابه بعدما لم يجدوا من يرد حقهم، لذلك يسرقون لمساعدة المحتاجين، يطلبون فدية لإطلاق سراح أحد، والسبب إيصال رسالة بأنهم في يوم من الأيام سرق حقهم وحياتهم وخطفت أيامهم، كما يواجهون مجتمعاً مخملياً يختبئ خلف مظاهر لامعة وجميلة إلا أنه في الحقيقة يخبئ مافيات وصراعات بين عصابات ومهربين".





وأضافت: "المسلسل من إخراج منصور الرحباني، بطولتي وباسم مغنية، جورج شلهوب، ميشال أبو سليمان وغيرهم"، مشددة: "كل من شارك في المسلسل حتى الضيوف هم نجوم"، وعما إن كانت ستكرر تجربتها في الكتابة أجابت: "نعم، فأنا الآن بصدد كتابة مسلسل جديد، لا أعلم إن كان سيتألف من 30 أو 15 حلقة، إذ حتى اللحظة انتهيت من كتابة ثماني حلقات".

وعن سبب غيابها عن الأعمال الدرامية في الفترة الأخيرة قالت: "كان لي مشاركة السنة الماضية في مسلسل (بالقلب)، الأمر يتوقف على عروض العمل وشركات الإنتاج التي تركز على أسماء معينة، كما قد يعرض عليّ أعمال لا تناسبني"، وشرحت: "بعد جائحة كورونا لم أكن جزء من الأعمال الدرامية التي بدأوا بتصويرها وبصعوبة تمكنوا من إنجازها".





وفيما إن كانت ستطلق أغنيات جديدة عما قريب شرحت: "الأغنية الأخيرة التي طرحتها كانت سنة 2019 تحت عنوان (شيّلو) وهي أغنية بدوية، بعدها أعدت تسجيل أغنية للأعياد لإعطاء بصيص أمل للبنانيين، والآن هناك مشاريع حيث استمع إلى أغنيات لكن لا شيء مؤكد، من دون أن ننسى الظروف النفسية الصعبة التي نمر بها بسبب الوضع في لبنان".

وختمت: "أعتبر الفن شغفاً فإذا لم يكن البال مرتاح لا يمكن الاستمتاع بشيء، أتمنى أن تتحسن الأحوال لنقدم أعمالاً جديدة".



