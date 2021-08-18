فن ومشاهير

عادل إمام.. كورونا يفرض العزلة على "الزعيم"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الفنان المصري عادل إمام محركات البحث ومواقع التواصل بعد ما تردد عن خضوعه لإجراءات احترازية مكثفة، خوفا من الإصابة بكورونا.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر وصفتها بـ"المقربين" من عادل إمام، خضوعه التام لإجراءات احترازية مكثفة، وإجراءات تعقيم وقائية خوفاً من التقاطه عدوى فيروس المستجد، كما يخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة وتقوم إحدى شركات المستلزمات الطبية بتعقيم المنزل بشكل شبه أسبوعي.

وقالت التقارير الصحفية إن عادل إمام يمكث بشكل شبه دائم في منزله بالساحل الشمالي، كما تم منع الزيارات بشكل نهائي، خاصة أنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.

وسجل الفنان عادل إمام آخر ظهور، بنعيه الفنانة دلال عبد العزيز عبر صفحته على فيسبوك داعيا لها بالرحمة والمغفرة .

ونشر "الزعيم"، عبر "فيسبوك"، صورة تجمعه بالفنانة الراحلة ونجله المخرج رامي إمام، من كواليس تصوير مسلسله الأخير "فالنتينو" الذي عُرض في رمضان 2020.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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