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بعد أكثر من شهر على طرحه .. The Forever Purge يحقق 71 مليون دولار

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القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب الجديدThe Forever Purge ، إيرادات وصلت إلى 71 مليونًا و 259 ألف دولار، وذلك منذ طرحه يوم 2 يوليو الماضي بدور العرض حول العالم، وحقق 12 مليونًا و480 ألفًا في العرض الافتتاحي للعمل بـ3051 دور عرض في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و 192 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 27 مليونًا و 67 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

يدور فيلمThe Forever Purge ، حول كسر جميع القواعد، حيث قررت طائفة من اللصوص الخارجين على القانون أن التطهير السنوي لا يتوقف عند الفجر وبدلاً من ذلك يجب ألا ينتهي أبدًا.

فيلمThe Forever Purge ، من بطولة آنا دي لا ريغيرا، جوش لوكاس، كاسيدي فريمان، فيرونيكا فالكون، ليفين رامبين، ويل باتون، سوزي أبروميت، تينوك هويرتا، الكسندر ايدا، ويل بريطان، أنتوني موليناري.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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