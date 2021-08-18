سمية الخشاب تخضع لجلسة تصوير جديدة والجمهور: "مش حلوة بلاش تعمليها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "الخشاب" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سمية في الصور بإطلالة جريئة وجذابة، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي :"قمر، الجمال، قمر قمر بسم الله ماشاء الله، طلاتك دايما علينا متجددة، بحبك، دي حركة التصوير في السبعينات ومش حلوة بلاش تعمليها".

من ناحية أخرى شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".