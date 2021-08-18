مي سليم بـ"الحجاب" على بوستر فيلم "200 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
روجت الفنانة مي سليم لفيلم "200 جنيه"، المقرر طرحه بالسينمات يوم 25 أغسطس الجاري.
وتصدرت مي بوستر العمل، الذي نشرته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت على البوستر مرتدية "الحجاب"، وعلقت: "25/8 بجميع دور العرض.
ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية بمشاركة العديد من الفنانين على رأسهم: إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، ليلى علوي، نيللي كريم، خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، آسر ياسين، وطارق عبد العزيز، مي سليم، ومن إخراج محمد أمين.
وتدور أحداثه حول ورقة "الـ 200 جنيه"، وكيف تنتقل من شخص إلى آخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.