أبرار الكويتية تثير الجدل بتعليقها على “الرقص على جراح الحسين” في ذكرى عاشوراء!

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 06:50 صباحاً - علقت الفنانة أبرار الكويتية على ذكرى عاشوراء التي يحييها عدد كبير من المسلمين حول العالم بتعليق عن الاخوة بين الشيعة والسنة.

وكتبت أبرار الكويتية بهذه المناسبة عبر حسابها على انستغرام: “كلنا اخوان و نحب بعض

ربي يوفقكم كلكم يارب

”.

كما نشرت أبرار صورة كتب عليها: “شيعة وسنة الحسين هو حسين كل المسلمين فإن لم تحزن على ما أصابه فلا ترقص على جراحه فهو حفيد الرسول”.

ورغم حديث أبرار عن الاخوة بين السنة والشيعة غير ان حديثها عن “الرقص على جراح الحسين” أثار الجدل بين عدد من متابعيها حيث كتب احدهم “حبيبتي ابرار محد يفرح لموت احد ومات الي اعظم منه الي هو رسول الامة ،

” وقال اخر “ومن قالكم احنا نكرهه وهو والحسن سيدا شباب الجنه رضوان الله عليهم

اللهم احشرنا في زمرته نبينا محمد صل الله عليه وسلم واجعلنا نشرب من حوضه شربه لا نظماء بعدها ابدا

”.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية سعد الخثلان على “تويتر”: “بناء على ما أعلنته المحكمة العليا يوافق عاشوراء لهذا العام يوم الخميس حسب تقويم أم القرى” وأضاف: “السنة أن يصام معه يوم إما قبله وإما بعده”.