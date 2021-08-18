شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم ضعيف جدا من النقاد والجمهور لـفيلم Space Jam: A New Legacy بعد طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Space Jam: A New Legacy، على تقييم ضعيف جدا، وصل إلى 27% من قبل 207 ناقد عالمى، و79% من قبل أكثر من 1000 متابع للسينما العالمية، من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرحه يوم 16 يوليو الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم.



Space Jam: A New Legacy

العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 ولكن توقف العمل به لأسباب كثيرة ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

جنبا إلى جيمس يقوم بالمشاركة في بطولة Space Jam: A New Legacy كل من سونيكوا مارتن جرين، دون تشيدل، جابرييل إجليسياس، كاث سوسي، مارتن كليببا، جي مايكل تاتوم، إريك باوزا، كسوشا روكيمور، خريس ديفيس، جيف بيرجمان، بوب بيرجن.

من جانبه قال جيمس أيضًا إنه أراد أن يقدم فيلما للمشاهدين تمنى أن يراه فى صغره وهذا السبب الرئيسى وراء تحمسه للفيلم، بجانب أن شركة Warner Bros ذات الأعمال الإنتاجية الضخمة ستتحمل التكاليف وسيقوم تيرينسى نانسى بالإخراج ويضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين الأمريكيين الأفارقة المحبوبين.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تعشق لعب كرة السلة وتحدوا عصابة كبيرة بمباراة سلة كى يعيدوا القوة الخارقة التى سلبوها من أكبر لعيبة العالم بالسحر والشعوذة.