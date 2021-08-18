ريهام حجاج عن سيطرة طالبان على أفغانستان: “ألف شكر ليك يارب على نعمة الوطن والجيش والشرطة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 04:40 صباحاً - علقت الفنانة المصرية ريهام حجاج على الأحداث التي شهدتها أفغانستان مؤخرا وسيطرة حركة طالبان على كامل البلاد بعد انسحاب القوات الامريكية خاصة مشاهد الفرار الجماعي التي شهدتها البلاد.

ونشرت ريهام حجاج صورة لافغان محتشدين في المطار للهروب من افغانستان وكتبت عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على انستغرام،:”ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الوطن، ونعمة الجيش والشرطة ونعمة الأمان والأمن والقانون.. يا رب ألطف بيهم وبأطفالهم ورجالهم”.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل “وكل ما نفترق” وشارك فى بطولته أحمد فهمى، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.