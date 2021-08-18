محمد الفلاح - أحمد زاهر يحتفل بنجاح ليلى وملك في الثانوية العامة: شرفتوني

الأربعاء 18 أغسطس 2021

تمكنت ملك وليلى أحمد زاهر من النجاح بتفوق في الثانوية العامة رغم انشغالهما بتصوير عددا كبيرا من الأعمال الفنية خلال العام الماضي.



وشاركت ليلى أحمد زاهر هذا العام في عدد كبير من المسلسلات هي "في بيتنا روبرت" و"وادي الجن" كما قدمت برنامج "هزر فزر مع لولي" بديلا للفنانة هنا الزاهد، أما ملك أحمد زاهر فشاركت في مسلسل "نسل الأغراب".

واحتفل الفنان أحمد زاهر بنجاح ابنتيه "ملك وليلى" في الثانوية العامة وكتب عبر أنستقرام": "‬‏مليون مبروك لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، سنة صعبة جدا وأنتم كلكم كنتم قدها".

وأضاف: "مبروك بناتي حبايب قلبي وروحي ملك وليلى، فخور بيكم جدا شرفتوني وخلصت مرحلة، وداخلين على مرحلة جديدة في حياتكم ربنا معاكم يا حبايب قلبي".

وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه "الفارس"، الذي يعد أولى البطولات السينمائية له، مع المنتج أيمن يوسف.

"الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، بمشاركة عدد من نجوم الفن منهم، حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبدالله، وأحمد صفوت، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي.