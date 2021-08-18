شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليون دولار نصيب Don't Breathe 2 من الإيرادات في 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب Don't Breathe 2، إيرادات وصلت إلى 14 مليون و 22 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13 أغسطس الجارى، وأنقسمت الإيرادات بين 10 مليون و 622 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 3 مليون و 400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم الرعب Don't Breathe 2، حول اختباء نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة خرجت من حريق منزل، لكن ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، مما يجبر نورمان على ترك ملاذه الآمن لإنقاذها.

فيلم Don't Breathe 2، من بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.